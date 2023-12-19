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Родители возмущены заваленными снегом подъездами к детсадам Петрозаводска

Новости. Общество
09:00, 20 Декабря 2023
фото: © wirestock / Freepik

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Один из петрозаводских родителей оставил гневный комментарий в популярном паблике.

Как написал один из пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Кирилл Павлов, чиновникам петрозаводской мэрии стоит обратить пристальное внимание на уборку снега на территории дошкольных учреждений города.

«В администрации не видят того, что родителям, забирающим из садиков детей на машинах, даже припарковаться негде, чтобы не закопаться колесами. Я думаю ситуация везде одинаковая, например, садики № 90 и № 7 на Ключевой. Я два круга сделал, чтобы место найти. Не нашел, под уклон начал пропускать машины на подъем по ПДД, пришлось уйти с колеи, закопался сам, мне помогли, спасибо большое людям! Лопатой тоже покопал! Забрал второго ребенка с садика, поехал по дворам, там машину толкают. Вышел помог, проехал до дома. Высадил детей поехал дальше. Это как назвать?», — написал петрозаводчанин.

Напомним, ранее мы сообщали о массовых предупреждениях в ЕДДС Петрозаводска об опасных сосульках.

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