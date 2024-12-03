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Родители выступили в защиту тренера из Сортавалы, на тренировке у которой ребенок получил тяжелую травму в бассейне

Новости. Общество
13:05, 04 Декабря 2024
фото: © tim marshall / unsplash

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Петицию опубликовали в одном из местных пабликов.

Обращение в защиту тренера опубликовали в паблике Подслушано в Сортавала. Некоторые родители считают, что вину за травму ребенка не следует возлагать только на тренера. 

«Не единожды обсуждалась тема трагедии в бассейне. Сейчас это сообщение не для продолжения обсуждений, а для перехода от слов к делам. Случившееся — безусловная трагедия и я выражаю глубокое сочувствие мальчику и его родителям. Но я считаю для себя необходимым — выступить в защиту нашего тренера по плаванию. Для тех, кто думает так же — прошу ознакомиться с подготовленным письмом, которое адресовано Главе Администрации. Подписи прошу ставить лично — это может потом пригодиться для защиты тренера не только перед администрацией», — написал автор поста.

Некоторые пользователи соцсети поддержали автора поста в комментариях, отметив, что тренер опытная и давно работает с детьми, многих научила плавать и ученики ее любят. 

«Благодарю вас за эту инициативу… Поддерживаю и готова подписать… Случившаяся трагедия о многом заставляет задуматься… Но нельзя всю вину за это возлагать только на тренера. И оставить сейчас огромное количество детей без их любимого тренера, которая явно не хотела намеренно причинить кому-то из своих воспитанников вред… Это не справедливо… Я тоже водила к ней свою маленькую дочку плавать учиться… И справедливости ради скажу что нас, после случившегося сейчас, взяла другой тренер на занятия… Благодарю за это. Однако считаю своим долгом, поддержать ваше обращение и поступить так как велит совесть», — сообщила одна из пользователей соцсети.

Ранее мы писали о том, что в Сортавале во время тренировки в бассейне разорвался разделительный трос и карабин попал в голову ребенка.  Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, карельские врачи смогли спасти пациента. После этого Следком Карелии возбудил уголовное дело. Сейчас правоохранители ведут расследование.

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