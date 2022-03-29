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Родителям будущих первоклассников дали рекомендации, как записать детей в школы Петрозаводска

Новости. Общество
15:37, 30 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Прием в школы Петрозаводска будут проводить в традиционной и электронной форме, сообщили в администрации главы Карелии.

В пятницу, 1 апреля, в Карелии, как и во всей стране, стартует запись детей в первые классы. Порядок приёма определен приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

По информации администрации Петрозаводска 1 апреля в 8 часов утра стартует прием заявлений во все школы города для льготных категорий граждан.

В 9 часов утра в традиционной форме начнут принимать заявления в средних школах № 3, 7, 19, 32, 55, гимназии № 17, гимназии № 30, Ломоносовской гимназии, Университетском лицее, Петровском дворце.

Приём в остальные школы города будет проводиться одновременно в электронном и в традиционном виде, порядок приема определен приказом администрации Петрозаводска.

Информация по приему заявлений в первые классы размещается на сайтах образовательных организаций. С 29 по 31 марта 2022 года с 17 до 19 часов во всех школах Петрозаводска будут работать консультационные пункты, где родителям разъяснят порядок приёма документов.

В администрации Петрозаводска открыта горячая линия. Задать вопросы родители могут по телефону 71-34-34 в будние дни с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов).

Рекомендуем родителям (законным представителям) будущих первоклассников:

— до 1 апреля ознакомится с закреплением территорий за выбранным вами общеобразовательным учреждением;

— на сайте школы или на региональном портале электронных услуг Республики Карелия https://uslugi.karelia.ru уточнить, возможно ли подать заявление в электронном виде в выбранную школу;

— если такая возможность есть, и вы решили ей воспользоваться:

1. проверьте, является ли ваша учетная запись на Госуслугах подтвержденной;
2. заранее ознакомьтесь со временем начала подачи заявлений и с инструкцией по заполнению заявления, которая размещена на Портале (обращаем внимание, что время подачи в электронном и традиционном виде синхронизировано по каждой школе);
3. учтите, что школы на Портале будут добавляться в список доступных школ исключительно в указанное в расписании время, поэтому призываем вас не нагружать излишне Портал и не заходить за час–два до времени открытия. Вы можете заранее создать и сохранить черновик заявления, а за несколько минут до обозначенного в расписании времени войти в свой личный кабинет, в указанное время выбрать нужную школу из списка и завершить подачу заявления.

«Уважаемые родители (законные представители), обращаем внимание, что могут происходить временные сбои при авторизации на Портале. Авторизация происходит через федеральную систему, на работу которой республика повлиять не может. В случае возникновения сбоев рекомендуем обновить страницу и повторить попытку авторизации», — сообщили в администрации главы республики.

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