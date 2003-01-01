Родителям Карелии предложат высказаться о продлении рабочего дня в детских садах

На этой неделе общественники обратились с просьбой продлить рабочий день детских садов до 20:00. Идею поддержал президент России Владимир Путин. А что думают об этом в Карелии.

По словам общественников, детские сады должны работать до восьми часов вечера, а существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей. С этим согласился и президент России. В итоге в правительстве пообещали изучить вопрос. «Столица на Онего» поинтересовалась у Минобразования, есть ли необходимость продления работы дошкольных учреждений в Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в республике 195 организаций занимаются дошкольным образованием, уходом и присмотром за детьми. Из них детских садов — 111, в состав 84 общеобразовательных организаций входят дошкольные группы. Вопросы режима работы дошкольных учреждений рассматриваются на уровне органов местного самоуправления. При этом конкретный режим работы групп определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с локальным нормативным актом.

— В дошкольных учреждениях Карелии функционируют группы полного и сокращенного дня (8-10 часов пребывания), а также группы кратковременного пребывания (до 5 часов). Детские сады Петрозаводска функционируют в режиме 10,5 часов (с 7:30 до 18:00). В детском саду № 103 Петрозаводска предусмотрена и ранее функционировала группа круглосуточного пребывания детей. В настоящее время в связи с отсутствием заявлений родителей на предоставление места ребенку в группе круглосуточного пребывания данная группа не функционирует, — рассказали «Столице на Онего» в Минобразования Карелии.

В дошкольных учреждениях предусмотрена организация дежурных групп вечернего пребывания на условиях дополнительной платной услуги, которая оказывается по запросу родителей воспитанников. По вопросу организации дежурной группы вечернего пребывания, говорят в ведомстве, родители могут обратиться к руководителю дошкольного учреждения.

В Карелии, заверили в Минобразования, будет продолжена работа по изучению и распространению лучших региональных практик в сфере дошкольного образования. Для изучения мнения родителей о необходимости продления работы детских садов будет проведен дополнительный мониторинг среди родителей детей дошкольного возраста.