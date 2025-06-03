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Родителям-пенсионерам разъяснили, сохранится ли выплата на детей после окончания школы

Новости. Общество
07:20, 11 Июня 2025
фото: Минобразования и спорта Карелии / VK

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Доплату к пенсии получают родители, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети и дети-студенты до 23 лет.

В Карелии таким правом пользуются 10 760 человек.

«Родителям детей, не достигших возраста 18 лет, подтверждать факт учебы и иждивения не требуется. После того как ребенок достигнет совершеннолетия, родителям необходимо предоставить в Отделение СФР по Республике Карелия справку из образовательного учреждения об очном обучении сына или дочери», — уточнили в ведомстве.

Пенсионеры, чьи дети в июне завершили обучение в 11 классе, будут получать повышенную фиксированную выплату до 31 августа текущего года при условии предоставления справки об обучении в школе. После того как ребенок будет зачислен в высшее или среднее профессиональное образовательное учреждение, родителю также необходимо подтвердить факт очного обучения справкой.

«После предоставления справки специалисты ОСФР установят повышенную фиксированную выплату к пенсии родителя до завершения ребенком учебы, но не дольше достижения возраста 23 лет», — пояснили чиновники.

Статус учебного заведения при этом не имеет значения. Это может быть как коммерческое, так и бюджетное учреждение, а обучение ребенка может быть как платным, так и бесплатным.

Если студент находится в академическом отпуске, то право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии у родителей сохраняется. В случае трудоустройства студента или перевода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения право на прибавку к страховой пенсии утрачивается.

«При этом факт трудовой деятельности родителей-пенсионеров не учитывается. Повышенную фиксированную выплату за детей могут получать как работающие, так и неработающие пенсионеры», — пояснила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Размер надбавки составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты и устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем за трех. Так, с 1 января 2025 года в Карелии доплата за каждого ребенка может варьироваться от 2,9 тысяч до 4,4 тысяч рублей в зависимости от наличия у пенсионера стажа работы на севере либо районного коэффициента за проживание в северных территориях.

За одного и того же ребенка повышенную фиксированную выплату к пенсии могут получать оба родителя-пенсионера.

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