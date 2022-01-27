Родителям в Карелии разрешат перевести детей на дистанционное обучение из-за ковида

Образовательные учреждения Карелии разрешат перевести на дистанционное обучение детей, имеющих хронические заболевания, чтобы оградить их от коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении главы республики Артура Парфенчикова.

Такая возможность появилась у учащихся школ, колледжей и техникумов. Чтобы перевести их на дистант, родители или законные представители должны будут подать заявления по месту обучения. Для таких детей с 31 января по 1 марта организуют занятия по индивидуальному учебному плану.



Еще одно изменение касается стационаров социального обслуживания — их посещение приостанавливается с 28 января по 1 марта.