Родителям в Петрозаводске посоветовали записывать детей в школы через сайт Госуслуг

С 2023 года все школы будут записывать первоклашек через портал Госуслуг, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

По словам Романа Голубева, ситуация с записью в первые классы в столице Карелии стала лучше после закрепления школ за местом проживания ребенка. Количество жалоб и обращений снизилось в разы.

«Кроме того, часть школ организовала запись через региональный портал государственных услуг. Но с 2023 года уже все школы будут записывать через портал госуслуг. И я бы предложил родителям воспользоваться этой возможностью, а не организовывать очереди, пытаясь записаться параллельно», — рассказал министр образования и спорта республики.

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