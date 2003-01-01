Родителям в России могут разрешить посещать школьные собрания онлайн

Депутаты Госдумы предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания в онлайн-формате.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков, Антон Ткачёв и Анна Скрозникова направили запрос министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
— Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах России, — говорится в обращении.
По мнению парламентариев, родители школьников и воспитанников детских садов вынуждены тратить значительное количество свободного времени на посещение собраний в очном формате — средняя продолжительность таких встреч составляет не менее 2-3 часов с учётом дороги до учебного заведения и обратно. Авторы запроса отметили, что возможность присутствовать на собрании дистанционно позволит повысить вовлечённость родителей в образовательный процесс детей.
