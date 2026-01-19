Родительские клубы в Карелии помогают семьям с особыми детьми

Подобные неформальные сообщества открыты в каждом районе и округе Карелии.

В комплексных центрах социального обслуживания населения нашей республики работают родительские клубы. Это объединения, где родители детей с особенностями здоровья вместе со специалистами учатся, общаются и поддерживают друг друга.

Такие клубы действуют в каждом районе и городском округе республики. В 2025 году основными темами встреч стали вопросы взросления детей, гармонизации семейных отношений и поддержки детской активности.

Например, в Пудоже психолог рассказала родителям о тонкостях применения методов поощрения и наказания в воспитании. В Петрозаводске обсудили тему сопровождаемого проживания. В Медвежьегорске на примере сказки «Теремок» показали, как можно использовать сказкотерапию в общении с детьми и подростками.

Помимо дискуссий, в клубах регулярно проходят творческие мастер-классы. Так в Муезерском районе родители создали ароматное панно «Ёлочка» из пряностей, а в Олонце дети вместе с мамами сделали из бисера символ года.

Участники клубов ценят возможность открыто говорить о трудностях и получать профессиональную поддержку. Эта работа, важная для сотен карельских семей, будет продолжена и в 2026 году.



