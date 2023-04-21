«Родительский труд достоин восхищения и награды»: супругам в Карелии вручили медаль «За любовь и верность»

Общественную награду за любовь и верность семье вручили супругам Фоминым в Олонецком районе.

Как сообщили в официальном паблике Олонецкого района, торжественная церемония вручения медали «За любовь и верность» состоялась в отделе ЗАГС Олонецкого района в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Награда была вручена супругам Фоминым Николаю Андреевичу и Тамаре Фёдоровне.

«Пара сумела пронести любовь и верность друг к другу сквозь года, передав семейные традиции и ценности своим детям и внукам. Этот нелёгкий родительский труд достоин восхищения и награды», – отметили в паблике.



«Пусть у каждой семьи будет долгая и счастливая история!» – пожелали в сообщении.