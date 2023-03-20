Родившаяся в Петрозаводске блогер обвиняется в неуплате налогов на 120 миллионов рублей

Блогер Александра Митрошина стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

Расследованием дела занимается Следственный комитет. 28-летняя девушка является одним из самых известных блогеров в российском инфопространстве. Ее путь к успеху и детали уголовного дела описали «Известия».

Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Семья девочки вскоре переехала в Москву, и детские годы будущего блогера преимущественно проходили в столице.

После окончания школы девушка поступила на факультет журналистики Московского госуниверситета (МГУ), а затем в Высшую школу экономики, получив специальность «Медиапроизводство». Первый медийный опыт она приобрела, работая на радио «Москва FM».

По собственному признанию Митрошиной, практически всю полученную зарплату она вкладывала в свой блог в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Страничку в соцсети девушка создала еще в 2011 году, в год основания онлайн-площадки, но долгое время развить аккаунт и набрать большое количество подписчиков ей не удавалось.

Так появился проект «Инсталогия», в котором Митрошина в виде курсов собрала свои наблюдения и опыт по действующим в Instagram cтратегиям. Блогер издала книгу о продвижении личных страниц на просторах соцсети, давала консультации и снялась в главной роли в фильме «Ушла быть блогером».

Помимо подспорья для начинающих блогеров, Митрошина также ведет свои фитнес-проекты, занимается общественной деятельностью, в частности, принимает активное участие в движении против домашнего насилия. Аудитория ее блога к настоящему моменту достигает более 4,2 млн подписчиков, а стоимость курсов составляет до 500 тыс. рублей.

По данным СК РФ, доход с продажи курсов Митрошиной давно превысил лимит для упрощенной системой налогообложения, которой пользовалась девушка. При этом на общую систему она не переходила, избегая тем самым уплаты НДС и НДФЛ. Пытаясь обойти налоговое законодательство, блогер якобы организовала со своего расчетного счета поступление денег от предпринимательской деятельности напрямую на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Таким образом, в период с октября 2020-го по май 2022 года неуплата Митрошиной налогов превысила 120 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов».

Следователи совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проводят обыски по месту регистрации блогера и других лиц, причастных к совершению преступления.

При этом сама Митрошина еще в прошлом году признавалась, что имеет проблемы с налоговой. Девушка писала, что инстанция вменяет ей 200 млн долга, но уверяла, что никогда не скрывала свои доходы и будет разрешать ситуацию в соответствии с законом.

По предварительным данным, Митрошина находится в Дубае, ОАЭ, где она приобрела апартаменты. Возбуждение уголовного дела девушка пока не комментировала.