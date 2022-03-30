Родившийся в День смеха глава Петрозаводска Владимир Любарский объявил конкурс на самую веселую историю

Сегодня, 1 апреля, глава Петрозаводска Владимир Любарский отмечает свой 54-й день рождения и цитирует барона Мюнхгаузена.

На своей странице в соцсети процитировал барона Мюнхгаузена из искрометного фильма Марка Захарова, снятого по сценарию Григория Горина?

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»

«Если вдруг забыли, то сегодня — в День смеха — самое время вспомнить, — пишет Любарский. — По традиции в этот день принято разыгрывать друг друга или просто подшучивать над друзьями. Наверняка, вы и сами не раз оказывались жертвами розыгрышей или устраивали их своим коллегам и приятелям».

Глава города предложил организовать в комментариях под его постом конкурс на самую веселую историю, посвященную 1-му апреля.

«Победителя определим по количеству лайков, которые соберут ваши рассказы. Давайте подарим сегодня друг другу возможность улыбнуться», — предложил Владимир Любарский и пообещал, что победителя ждет сувенир.