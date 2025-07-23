Родившуюся в Петрозаводске девочку спасли с помощью уникальной методики

Михаил Охлопков рассказал о спасении малышки из столицы Карелии, родившуюся с редким сочетанием пороков.

Историю спасения малышки из Петрозаводска, родившуюся с редким сочетанием пороков, рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Для этого специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета применили уникальную методику, которую используют всего в двух клиниках мира.

— Девочка родилась 13 февраля, а 8 марта у малышки петрозаводские врачи сначала диагностировали бронхит, а затем выявили врожденную аномалию развития — двойную дугу аорты. Запросили телемедицинскую консультацию с Педиатрическим университетом, — написал Михаил Охлопков. — В федеральной клинике сообщили, что готовы незамедлительно принять ребенка. Валерию с мамой доставили в Петербург бортом санитарной авиации.

Однако после первой операции ожидаемого улучшения не наступило — выяснилось, что у девочки есть сопутствующая патология трахеи, встречающаяся лишь у 1-2% таких пациентов.

— Под руководством ректора университета, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова прошел консилиум, на котором приняли решение выполнить заднюю торакоскопическую трахеопексию — операцию, которую в России еще не проводили, — рассказал глава карельского Минздрава. — Оперативное вмешательство 30 мая выполнил детский хирург Роман Ти. В мире подобные операции торакоскопическим способом выполняют только в Бостонской детской клинике и медицинском центре Цинциннати (США).

Как рассказал Михаил Охлопков, сегодня малышка уже готовится к выписке домой. Их с мамой ждут папа и два старших брата.