«Родник нечистот»: в поселке на юге Карелии не могут заставить коммунальщиков работать

В одном из приладожских пабликов рассказали о прорыве канализации, который не могут ликвидировать целый год.

В сообществе «Лахденпохья - навсегда!» рассказали о протечке канализационных коммуникаций в поселке Ласанен Лахденпохского района Карелии.



«Скоро год, как в поселке Ласанен открыто течет канализация, - говорится в сообщении. - Прямо в центральной части поселка, между двумя пятиэтажками действует мощный «родник» нечистот. В том, что это именно канализация, не сомневается никто - характерный запах за несколько десятков метров явно сообщает о том, что здесь происходит».



Как говорится в сообщдении, жители поселка с этим вопросом обращались в разные инстанции.



«Летом прошлого года, соседний поселок Куркиёки сидел длительное время без воды. Было решено устранение аварии немного передвинуть, но сделать до зимы. Потом наступила зима, а с ней прозвучали и новые сроки устранения аварии - после схода снега», - говорится в сообщении.



Результата нет. По словам жителей, все содержимое канализации, возможно, скапливается в одном из подвалов домов. Коммунальщики настаивают, что течет на самом деле водопровод, который каким-то образом проложен через канализацию.



Местные жители намерены обратиться в прокуратуру. Также в сообщении паблика их призывают писать жалобы в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.