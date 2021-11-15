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«Родной, только держись»: очевидцы рассказали, как спасали рыбака, провалившегося под лед на лесном озере в Карелии

Новости. От читателей
15:35, 05 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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На озере Урозеро рыбак провалился под тонкий лед, на помощь пришли очевидцы ЧП, спасатели, пожарные и местные жители.

Ранее «Столица на Онего» сообщила, что сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков, провалившихся под лед на озере Урозеро.

Сегодня очевидцы рассказали подробности спасательной операции.

По словам девушки Алины они с мужем в субботу, 4 декабря, около полудня выехали на прогулку по лесу в районе гарнизона Бесовец (Чална-1) и увидели, как на озере Урозеро за деревьями тонет мужчина, провалившийся в полынью.

«Когда мы прибежали, на озере тонул мужчина, двое других рыбаков пытались ему помочь, один из помогавших был мокрый по пояс. Оказывается он побежал на помощь и тоже провалился, но сумел выбраться. Муж мой сразу выломал дерево и пополз с этой веткой к полынье. Лед был очень тонкий, было опасно. В итоге, стали кидать эту ветку тонущему мужчине. Третий рыбак принес веревку. Я в это время позвонила в МЧС», - рассказала Алина.

По ее словам, пока длилась спасательная операция, тонувший рыбак уже 20 минут провел в ледяной воде и практически не мог двигаться и хвататься за веревку и палку.

«Мой муж снял кофту, обмотал на палку, как-то подпихнули палку под мышкой и пытались удерживать мужчину на поверхности воды. «Родной, только держись!» - кричали мужчины. Как же было страшно. Спасибо, что проезжавшие на машинах люди останавливались и предлагали помощь», - поделилась подробностями девушка.

Позже, по ее словам, к месту происшествия подъехали пожарные Прионежского района, привезли веревки, втянулись в цепочку и стали вытягивать тонущего.

«Минут через 10 приехали спасатели МЧС, в гидрокостюмах они зашли в воду переложили мужчину на сани-волокуши и довезли его до машины скорой помощи, а нас в это время допрашивал участковый, другие медики осмотрели провалившего под лед второго рыбака и отпустили его», - объяснила девушка, опровергнув ранее поданную информацию, что в больницу доставили двух рыбаков.

В конце диалога Алина обратилась к МЧС с просьбой установить рядом с Урозером табличку с предупреждением, что озеро опасное, так как много подземных ключей.

А также выразила благодарность всем неравнодушным людям, которые пришли на помощь и не проехали мимо.

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Комментарии

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stranger
2021-12-05 16:37:53
Вот такие люди могут смело говорить при встрече: "Честь имею". Достойный поступок.
0ff
2021-12-05 16:16:29
Вы зачем в трансформаторную будку полезли. Вам что, играть негде ? (С)
Гость
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