Родные ищут очевидцев смертельного ДТП в Карелии

Свидетелей аварии, в которой погибли двое мужчин, ищут родственники.
Поиск очевидцев аварии, которая произошла в Карелии 12 августа, ведут родные и сотрудники полиции.
— Ищу всех, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП. Погибли мои родные — муж и свекр, — говорится в сообщении в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» в ВК.
Напомним, авария произошла 12 августа в Пряжинском районе республики, на 364 километре федеральной трассы «Кола». Водитель автомобиля Mazda при обгоне грузовика совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался навстречу. В иномарке ехали жители Москвы. Женщина водитель 1975 года рождения и 11-летняя девочка были госпитализированы, мужчина, пассажир машины, не пострадал. В отечественном автомобиле ехали жители Олонецкого района Карелии, за рулем был мужчина 1991 года рождения, пассажир — его старший родственник. Они погибли.