Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода

Родные туристов, погибших во время водного похода в Карелии, просят дать юридическую оценку действиям старшего группы.

Они записали видеообращение к главе Следкома России Александру Бастрыкину. Напомним, трагедия в Белом море унесла жизни трех человек. Уголовное дело возбуждено не было. Но родные и выживший участник утверждают, что у похода был организатор, который проигнорировал предупреждение об ухудшении погоды.

— Как сообщил один из выживших в походе участников, за день до трагедии он рассказал старшему группы о предстоящем ухудшении погоды: усилении ветра до 15 м/с, волне до одного метра, о том, что будет приливное течение скоростью до 2 м/с, что будет понижаться температура до 10 градусов. Дословно было сообщену старшему группы, что есть откровенно слабые участники, что поход займет около 8 часов против встречного ветра, что, не переставая, нужно будет грести ребятам. Также говорил, что прогноз может ухудшиться до штормового предупреждения. Все эти доводы были проигнорированы им, что в значительной мере и привело к непоправимой трагедии, — рассказал участник того похода по Белому морю Вячеслав Мосейко.

Также жена погибшего Виктора Зузанова Ксения рассказала, что муж готовился к походу. Он ходил на занятия в бассейне. Они были платными, и проводил их этот же человек. Он же сказал, что спасательный жилет «бесполезен», а гидрокостюм «и так держит», поэтому у Виктора спасательного жилета и не оказалось.

Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей. Позиция родственников состоит в том, что если собирались деньги, организовывались платные тренировки и прокат снаряжения, то это уже не просто «поход единомышленников». Они просят следователей разобраться в изложенных фактах. Цель не найти виновного или крайнего. Они хотят, чтобы трагедия стала уроком для «организатора». Они отметили, что он продолжает собирать группы для участия в походах.

Видеообращение отправлено в адрес Александра Бастрыкина. Родные готовы предоставить переписку, чеки, данные о переводах и свидетелей подготовки. Ранее «Столица на Онего» сообщала, что глава Следкома поручил карельском ведомству возбудить уголовное дело, и, как уточнили в ведомстве, это поручение выполнено. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех членов туристической группы, выполнявших сплав на байдарках по маршруту от острова Русские Кузова Кемского района Республики Карелия до острова Соловецкий Архангельской области (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Это вся официальная информация, которую сейчас могут дать в ведомстве.

Напомним, 20 июля семеро туристов из Волгограда отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. Позднее, 31 июля, на острове Малая Кималище активисты поисково-спасательного отряда «Длинный берег» нашли тело 32-летней Валерии Пужняк. А 6 августа тело Виктора Зузанова обнаружил человек, занимающийся доставкой туристов на Соловки.