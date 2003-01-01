РЕКЛАМА
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

АО «ПКС-Водоканал» удостоено высокой государственной награды Республики Карелия

13:20

Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода

13:15

Жительница Петрозаводска сообщила «код для повышения пенсии» и потеряла 1,7 млн рублей

13:00

Элиссан Шандалович провел оперативное совещание с председателями парламентских комитетов

12:45

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

12:30

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

12:20

В Ленобласти пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу

12:00

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

11:45

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

11:30

«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

11:00

Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне с Россией

10:40

Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

10:20

В России перед выборами усилят контроль за фейками

09:53

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

09:45

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

09:20

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

09:00

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

08:40

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

08:20

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

08:00

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

07:40

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

07:20

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

07:00

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

06:40

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

00:10

Еще одну умную спортплощадку обустроят в Карелии

23:00

В Олонецком районе Карелии простились с погибшим в ходе СВО

22:10

Молодёжные стрит-арты украсили парковку возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске

21:30

Жителю Суоярви вернули 25 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

20:20

36 человек покусали клещи за неделю в Карелии  

20:00

Карелия улучшила позицию в рейтинге рынка труда

19:45

Полтысячи школьников Сортавалы побывали на Валааме в 2025 году

19:30

Двое водителей получили травмы в ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Петрозаводске

19:00

В Карелии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

18:30

Медики не смогли спасти петрозаводчанина, у которого случился приступ на улице

18:10

Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

17:40

Туман, облачность и до +23°С: чем погода удивит жителей Карелии 9 сентября

17:20

У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

17:00

Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

16:45

Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

16:30

Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

16:10

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

15:52

Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

15:37

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

15:26

В Костомукше пьяный водитель врезался в припаркованные авто — есть пострадавшие

15:00

Карельские артисты приняли участие в озвучании нового спортивного фильма «Первый на Олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10
Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода
Сегодня 13:15 Происшествия
Родные туристов, погибших во время водного похода в Карелии, просят дать юридическую оценку действиям старшего группы.

фото: © скрин с видео

Они записали видеообращение к главе Следкома России Александру Бастрыкину. Напомним, трагедия в Белом море унесла жизни трех человек. Уголовное дело возбуждено не было. Но родные и выживший участник утверждают, что у похода был организатор, который проигнорировал предупреждение об ухудшении погоды.

— Как сообщил один из выживших в походе участников, за день до трагедии он рассказал старшему группы о предстоящем ухудшении погоды: усилении ветра до 15 м/с, волне до одного метра, о том, что будет приливное течение скоростью до 2 м/с, что будет понижаться температура до 10 градусов. Дословно было сообщену старшему группы, что есть откровенно слабые участники, что поход займет около 8 часов против встречного ветра, что, не переставая, нужно будет грести ребятам. Также говорил, что прогноз может ухудшиться до штормового предупреждения. Все эти доводы были проигнорированы им, что в значительной мере и привело к непоправимой трагедии, — рассказал участник того похода по Белому морю Вячеслав Мосейко.

Также жена погибшего Виктора Зузанова Ксения рассказала, что муж готовился к походу. Он ходил на занятия в бассейне. Они были платными, и проводил их этот же человек. Он же сказал, что спасательный жилет «бесполезен», а гидрокостюм «и так держит», поэтому у Виктора спасательного жилета и не оказалось.

Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей. Позиция родственников состоит в том, что если собирались деньги, организовывались платные тренировки и прокат снаряжения, то это уже не просто «поход единомышленников». Они просят следователей разобраться в изложенных фактах. Цель не найти виновного или крайнего. Они хотят, чтобы трагедия стала уроком для «организатора». Они отметили, что он продолжает собирать группы для участия в походах.

Видеообращение отправлено в адрес Александра Бастрыкина. Родные готовы предоставить переписку, чеки, данные о переводах и свидетелей подготовки. Ранее «Столица на Онего» сообщала, что глава Следкома поручил карельском ведомству возбудить уголовное дело, и, как уточнили в ведомстве, это поручение выполнено. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех членов туристической группы, выполнявших сплав на байдарках по маршруту от острова Русские Кузова Кемского района Республики Карелия до острова Соловецкий Архангельской области (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Это вся официальная информация, которую сейчас могут дать в ведомстве.

Напомним, 20 июля семеро туристов из Волгограда отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. Позднее, 31 июля, на острове Малая Кималище активисты поисково-спасательного отряда «Длинный берег» нашли тело 32-летней Валерии Пужняк. А 6 августа тело Виктора Зузанова обнаружил человек, занимающийся доставкой туристов на Соловки.

