Родные просят помощи в поисках пропавшей в Пудожском районе женщины

Почти три месяца продолжаются поиски пропавшей жительницы Пудожского района.
37-летняя Ольга Савина пропала утром 21 июня на даче в деревне Остров-Заречье. Напомним, по словам родных, она проснулась, вышла из дома в неизвестном направлении и больше не возвращалась.
Родственники продолжают поиски пропавшей по лесам, рекам, болотам. Но пока безрезультатно. «А впереди зима», — говорят они.
Завтра планируется новый выезд. Сбор волонтеров в 9:00 у автовокзала в Пудоже. В планах пройти с посёлка Кривец в сторону Острова. Приметы Ольги: рост 156 см, волосы рыжие, зеленые глаза. Была одета в оранжевую футболку, темно-синие шорты и зеленые тапки.