Родным погибшего в ходе СВО пограничника из Сортавалы вручили Орден Мужества

Орден Мужества уроженцу поселка Хелюля Сортавальского района – сержанту Константину Антонову присвоен посмертно.

Передали высокую государственную награду близким карельского военнослужащего начальник Пограничного управления ФСБ России по Карелии генерал-лейтенант Сергей Попов и заместитель Премьер-министра Правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Орден Мужества уроженцу поселка Хелюля Сортавальского района – сержанту Константину Антонову присвоен посмертно. 19 октября начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия генерал-лейтенант Сергей Попов и заместитель Премьер-министра регионального Правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник передали награду родственникам героя – родителям Александру Антонову и Оксане Шабунь, супруге и дочери Анастасии и Валерии Антоновым.

– Наш долг поддерживать семьи тех, кто сейчас находится в зоне проведения СВО, тех, кто погиб за Родину. В этот непростой момент истории нашей страны нужно быть вместе, каждому с честью и достоинством выполнять свой долг. Искренняя благодарность семье, воспитавшей настоящего героя, защитника, за то, что все эти годы были рядом, – сказала Лариса Подсадник.

Константин Антонов родился и вырос в п. Хелюля. Здесь он окончил школу, после которой успешно получил квалификацию «техника-механика» в Сортавальском колледже. С 2020 года служил по контракту в Сортавале, на пограничных заставах в п. Хийтола и пгт. Вяртсиля. Константин зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий, неоднократно поощрялся руководством, обращался с просьбой направить его для прохождения службы в регионы со сложной оперативной обстановкой, в т.ч. за пределы РФ. В марте 2024 года убыл в составе резерва в Белгородскую область для охраны государственной границы на российско-украинском участке.

Константин Антонов погиб при атаке на наблюдательную позицию FPV-дронов, снаряженных взрывчаткой. Он спас жизни своим сослуживцам: подал команду «воздух», чтобы личный состав наряда смог укрыться. Сам Константин остался и открыл огонь по дронам. Одним из них он был атакован и в результате взрыва получил ранения, несовместимые с жизнью. Мужество и стойкость Константина Антонова, подвиг сержанта сохранили жизни его боевых товарищей, оставили под защитой участок государственной границы нашей страны.