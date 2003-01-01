Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

Сертификат на роды и осмотры детей до года получили 2464 мамы в Карелии. Это электронный документ, деньги направляются на конкретные медицинские услуги.

Родовый сертификат — это документ на оплату услуг женской консультации, медпомощи во время родов и в послеродовой период, а также профилактических осмотров детей до года.

— Сюда входят консультации акушера-гинеколога, терапевта, педиатра, скриниговые УЗИ, базовые лабораторные анализы и др. При этом если у мамы рождается двойня, то средства предусмотрены на каждого из малышей, — рассказали в Соцфонде России по Карелии.

Родовый сертификат оформляется в электронном виде в медицинском учреждении, где женщина наблюдается во время беременности: в женской консультации или уже в роддоме. Чтобы оформить документ, будущей маме необходимо предоставить паспорт, а также полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Как только сертификат будет сформирован, сведения о нем станут доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

— Отделение Социального фонда по Республике Карелия автоматически получает сведения от женской консультации о профилактическом наблюдении за беременной, а от роддома — о благополучном прохождении родов и перечисляет средства медучреждениям за оказанные услуги. Пациентки в этих расчетах не участвуют. Обналичить средства родового сертификата нельзя — деньги сразу переводятся на лицевые счета организаций здравоохранения, — уточнили в Софонде.

При этом, если женщина заключает договор на платное медицинское обслуживание, медучреждение не получает средства по родовому сертификату.

В 2025 году Отделение СФР по Карелии оплатило медицинские услуги поликлиникам по патронажу 2,5 тысяч новорожденных, из которых 42 ребенка — двойняшки. На эти услуги было выделено более 29 миллионов рублей. Получить консультацию по вопросам родового сертификата, а также по другим мерам соцподдержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия, можно по телефону контакт-центра 8-800-100-0001. Звонок бесплатный.