Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох, выступили против раскопок

В Минобороны объяснили, почему они провели раскопки.

Совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе Карелии, не успев начаться, привлекла к себе внимание.

Против раскопок выступили родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох. Они обратились с открытым письмом к министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия республики, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу, отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия, который руководит экспедицией.

Работы в районе урочища Сандармох уже завершились. Поиски шли в тех местах, где не было отмеченных ранее захоронений.

Поисковики, по словам руководителя раскопок Олега Титберия, обнаружили в большом количестве гильзы и пули. Они передаются на заключение специалистам, чтобы определить к какому оружию относятся.

Также нашли останки пяти человек, они эксгумированы, переданы следователям на экспертизу. Это не массовые захоронения, подчеркнул он.

Представитель РВИО с большей долей вероятности предполагает, что это останки тел советских военнопленных.

Если эта версия будет подтверждена, то память погибших воинов, необходимо также увековечить, как и память репрессированных.

Что ответил руководитель руководитель экспедиции Олег Титберия на просьбу родственников, выступавших против проведения раскопок в Сандармохе, читайте здесь.