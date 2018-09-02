Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:19, 02 Сентября 2018

Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох, выступили против раскопок

По теме

Главное счастье будет даже не восстановление церкви, а духовное возрождение этого мальчика, считает Парфенчиков
02.09.18 15:48
Люди и факты: Этот день в истории
02.09.18 13:00
Дорогу на подъезде к границе Финляндии временно перекроют
02.09.18 11:50
Все новости
Загрузка...

В Минобороны объяснили, почему они провели раскопки.

Совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе Карелии, не успев начаться, привлекла к себе внимание.

Против раскопок выступили родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох. Они обратились с открытым письмом к министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия республики, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу, отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия, который руководит экспедицией.

Работы в районе урочища Сандармох уже завершились. Поиски шли в тех местах, где не было отмеченных ранее захоронений.

Поисковики, по словам руководителя раскопок Олега Титберия, обнаружили в большом количестве гильзы и пули. Они передаются на заключение специалистам, чтобы определить к какому оружию относятся.

Также нашли останки пяти человек, они эксгумированы, переданы следователям на экспертизу. Это не массовые захоронения, подчеркнул он.

Представитель РВИО с большей долей вероятности предполагает, что это останки тел советских военнопленных.

Если эта версия будет подтверждена, то память погибших воинов, необходимо также увековечить, как и память репрессированных.

Что ответил руководитель руководитель экспедиции Олег Титберия на просьбу родственников, выступавших против проведения раскопок в Сандармохе, читайте здесь.

По теме

Главное счастье будет даже не восстановление церкви, а духовное возрождение этого мальчика, считает Парфенчиков
02.09.18 15:48
Люди и факты: Этот день в истории
02.09.18 13:00
Дорогу на подъезде к границе Финляндии временно перекроют
02.09.18 11:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске

Аналитика

31.08.2018 11:50
Тема недели
Тайны Сандармоха 3
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
"Где произошла потеря ребенка?" 4
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 15
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым от 30.08.2018
31.08.2018 13:20
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»