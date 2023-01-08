Родственники мурманчан, разбившихся на трассе в Карелии, ищут очевидцев трагедии

В Пряжинском районе Карелии произошло смертельное ДТП, где два человека погибли, трое получили травмы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщается, что родные погибших в ДТП ищут очевидцев аварии.

Особенно интересуют те, кто видел сам момент смертельного столкновения.

«Сообщить имеющуюся информацию об аварии можно в личные сообщения Олесе Коробовой», - говорится в паблике.

Напомним, по предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 6 января в 09.50 на 388 километре федеральной трассы «Кола» произошла смертельная авария.



40-летний водитель автомобиля Škoda из Мурманской области, двигаясь со стороны Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.



По предварительным данным, в Škoda погибли водитель и его 21-летняя пассажирка. Еще два пассажира получили травмы.



В автомобиле Suzuki пострадала 61-летняя женщина-водитель. Все раненые госпитализированы. Трагедия произошла недалеко от Пряжи, в районе поворота к деревне Киндасово. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает полиция.



По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, переведен в ИТАР пряжинской ЦРБ.



