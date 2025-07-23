Родственники пропавших в Белом море туристов участвуют в поисках

Родные пропавших в Карелии байдарочников приехали в республику и участвуют в поисках.

Волонтеры осматривают берега в районе сел Сумский Посад, Сухое и Вирма в Беломорском округе, рассказала «Столице на Онего» сестра пропавшей Валерии Пужняк. Напомним, у девушки двое детей.

Родственники просят местных жителей подключиться к поискам. Напомним, они готовы оплатить расходы.

Напомним, местонахождение 32-летней Валерии Пужняк и 38-летнего Виктора Зузанова не известно с 20 июля. Поиски продолжаются. Накануне, 24 июля, волонтеры обнаружили на побережье рюкзак Валерии. Как рассказала сестра девушки, он был в лодке, которую нашли ранее. Вероятно, его прибило к берегу.

Напомним, 20 июля незарегистрированная тургруппа из 7 человек сплавлялась на байдарках по Белому морю. Маршрут путешественников проходил от гряды островов Кузова, расположенных на территории Карелии, к Соловецкому острову Архангельской области, однако неожиданное ухудшение погоды заставило туристов повернуть в обратную сторону.

Четыре человека на парных байдарках добрались до суши, поисками оставшихся троих продолжили заниматься спасатели. 23 июля, тело одного из них - Владимира Бондарева - обнаружили в районе острова Варбалуда. Судьба ещё двоих — мужчины и женщины (Виктора и Валерии) — остаётся неизвестной.