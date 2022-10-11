Родственники участников спецоперации в Карелии смогут получать соцуслуги без очереди

В Карелии изменился порядок предоставления социальных услуг для членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Министерство соцзащиты республики опубликовало изменения в Порядке предоставления социальных услуг. Теперь родственникам участников спецоперации, включая мобилизованных, предоставлено право получения услуг в стационарной форме в организациях социального обслуживания в первоочередном порядке. Такая мера поддержки распространяется на супругу, совершеннолетних детей, родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек участников СВО, сообщается на сайте регионального правительства.

Для получения соцуслуг семьям участников спецоперации необходимо предоставить справку из военкомата о призыве гражданина на военную службу и документ, подтверждающий родство с военнослужащим.

В Карелии услугу по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании предоставляют отделения Центра социальной работы республики во всех муниципальных районах и городских округах.

Вопросы можно задать по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-00-00.

Ранее сообщалось, выплаты на детей мобилизованных в Карелии начнутся 28 октября.