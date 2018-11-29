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Новости. Общество
11:19, 29 Ноября 2018
фото: фото: pixabay

Родственники умершего в Дубае жителя Карелии сегодня получат тело

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Об этом главе Карелии сообщил генеральный директор страховой группы "Спасские ворота" Евгений Потапов, рассказала пресс-секретарь Артура Парфенчикова.

Директор страховой группы "Спасские ворота" Евгений Потапов пояснил, что поскольку в ОАЭ принята практика, в соответствии с которой родственникам не может быть выдано тело умершего до оплаты медицинских услуг, АО СГ "Спасские ворота" приняло решение произвести досрочную выплату по страховому полису. Платеж был произведен 28 ноября, денежные средства поступят получателю не позднее 29 ноября, и в этот же день родственники смогут забрать тело.

Артур Парфенчиков поблагодарил руководство компании за досрочное выполнение своих обязательств и неформальный подход в оказании помощи.

Родственникам погибшего глава Карелии принес соболезнования.
Напомним, что с просьбой о помощи к Артуру Парфенчикову в соцсетях обратились родственники 50-летнего жителя Петрозаводска, который с семьей отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и там умер от инсульта.

Родственники пожаловались, что уже больше недели не могут получить тело мужчины.

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