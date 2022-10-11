Родственники врача, погибшего в страшном ДТП под Петрозаводском, ищут свидетелей трагедии

В Пряжинском районе 25 ноября в лобовом столкновении иномарки и Камаза погиб 50-летний анестезиолог-реаниматолог Михаил Егоров.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились родственники Михаила Егорова, погибшего в страшной аварии с Камазом в Пряжинском районе, и попросили помочь найти свидетелей.

«Важна любая информация тех, кто видел или снял на видеорегистратор, как Mitsubishi выехал на встречную полосу, чтобы узнать при каких обстоятельствах произошло столкновение с Камазом», - объяснили родственники погибшего и попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, обращаться по телефону +79114042158 (Дарья).

Ранее сообщалось, что 25 ноября днем на 25 километре региональной трассы «Петрозаводск — Суоярви», в районе деревни Виданы, произошла смертельная авария. В страшном столкновении Камаза и автомобиля Mitsubishi погиб водитель легковушки, мужчина 1972 года рождения.

ГИБДД Карелии выяснила обстоятельства ДТП и сообщила, что авария произошла из-за того, что 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где двигался Камаз. В результате ДТП погиб водитель иномарки.

Позже стало известно, что в страшной аварии погиб Врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В.А.Баранова Михаил Валерьевич Егоров.