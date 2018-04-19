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Новости. Политика
10:09, 19 Апреля 2018

Рогалевич может стать заместителем Хейфеца в карельском парламенте

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Заместителем председателя комитета Заксобрания Карелии по здравоохранению и социальной политике, возглавляемого "единороссом" Алексеем Хейфецом, может стать руководитель фракции "Яблока" Андрей Рогалевич.

На сегодняшнее заседание Заксобрания Карелии вынесен вопрос о заместителе председателя комитета по здравоохранению и социальной политике. По имеющейся информации, будет рассматриваться кандидатура Андрея Рогалевича.

В разговоре со "Столицей на Онего" Рогалевич подтвердил, что может стать заместителем Алексея Хейфеца.

Должность зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике оказалась свободна с уходом Ольги Залецкой, объяснил Рогалевич. Залецкая, напомним,  еще в прошлом году вынуждена была сложить свои депутатские полномочия из-за судимости.

"Каждая фракция имеет право занять ту или иную должность. Поскольку у нас Ольга Залецкая ушла, встал вопрос о том, кто будет заместителем", - рассказал Андрей Рогалевич.

В итоге, продолжил депутат, фракция решила предложить его кандидатуру. По словам Рогалевича, необходимые переговоры с Хейфецом, который сегодня и будет вносить вопрос о своем заместителе, проводил он лично.  

Сейчас Андрей Рогалевич трудится в карельском парламенте на непостоянной основе. Если депутатский корпус проголосует за его кандидатуру на должность зампреда комитета, он сможет получать зарплату. Но Рогалевич уверяет, что пока не планирует пользоваться этим правом.

"В ближайшее время не планирую переходить на платную основу. Сегодня заявление точно не будет написано, потому что с 19-го я в отпуске на основном месте работы, 44 дня отгуляю, отдохну, - рассказал он. - Пока меня в жизни все устраивает. Не знаю, как там дальше будет".

Отметим, что Андрей Рогалевич работает заместителем директора Олонецкого молочного комбината, который возглавляет Галина Ширшина.

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