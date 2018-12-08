Рогалевич перестал возглавлять фракцию "Яблока" в парламенте Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич покинул пост руководителя фракции партии "Яблоко" в парламенте.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник в Заксобрании.

"Фракцию теперь возглавляет депутат Иван Гусев", - сказал он.

Напомним, во фракции "Яблоко" в карельском парламенте состоят три депутата: Эмилия Слабунова, Иван Гусев и Андрей Рогалевич.

Рогалевич в Facebook написал, что пока не готов комментировать информацию о смене работы и ухода с поста руководителя фракции.