Рогалевич перестал возглавлять фракцию "Яблока" в парламенте Карелии

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Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич покинул пост руководителя фракции партии "Яблоко" в парламенте.
Об этом "Столице на Онего" рассказал источник в Заксобрании.
"Фракцию теперь возглавляет депутат Иван Гусев", - сказал он.
Напомним, во фракции "Яблоко" в карельском парламенте состоят три депутата: Эмилия Слабунова, Иван Гусев и Андрей Рогалевич.
Рогалевич в Facebook написал, что пока не готов комментировать информацию о смене работы и ухода с поста руководителя фракции.
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