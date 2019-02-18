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Новости. Общество
11:53, 18 Февраля 2019
фото: ug.ru

Рогалевич стал исполняющим обязанности руководителя "Службы заказчика"

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Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич назначен исполняющим обязанности директора МКУ "Служба заказчика".

Это следует из пресс-релиза городской администрации.

В сообщении отмечается, что администрация инициировала собрания собственников жилья в многоквартирных домах для принятия решений о замене двух управляющих компаний. Причиной стала ненадлежащая работа УК по уборке сосулек и наледи. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МКУ "Служба заказчика" Андрей Рогалевич.

"За нашим учреждением закреплена функция по инициации таких собраний. В случае, когда управляющие организации не соблюдают наши требования, мы ставим вопрос об их замене", - сказал руководитель "Службы заказчика" Рогалевич.

По данным "Столицы на Онего", в скором времени депутат Рогалевич будет назначен на должность директора предприятия.

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Комментарии

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Земляу
2019-02-18 12:49:41
С головой человек ,поэтому и всё хорошо у него . Было бы таких побольше в Зак.собрании то и жили бы по другому , более достойно .
zanoza
2019-02-18 12:46:54
А прежний директор этой службы чем не угодил? Жалоб много от населения! Так они всегда будут! Кто-нибудь занимается контролем работы УК? Формально-жилищная инспекция. Ну а наделе никто! Потому во всём коммунальный беспредел. Подавала заявку в аварийную службу на прочистку выпуска канализации в подъезде. Аварийка не приехала, а диспетчер аварийной меня уверяла что аварийная приезжала и у неё нет повода не доверять бригаде! Чудеса да и только! Видимо на бумаге все жалобы и заявке закрывают! Чтобы приехать на место и всё устранить , нужно понести затраты , а значит потерять прибыль. Дворник не получает зарплату с октября 2018г, перестал у дома убирать! И так повсеместно!
однозначно
2019-02-18 12:10:26
Ох и ловкач. В Петрозаводске пристроился. Пусть к себе в Сегежу едет
Гость
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