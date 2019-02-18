Рогалевич стал исполняющим обязанности руководителя "Службы заказчика"

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич назначен исполняющим обязанности директора МКУ "Служба заказчика".

Это следует из пресс-релиза городской администрации.

В сообщении отмечается, что администрация инициировала собрания собственников жилья в многоквартирных домах для принятия решений о замене двух управляющих компаний. Причиной стала ненадлежащая работа УК по уборке сосулек и наледи. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МКУ "Служба заказчика" Андрей Рогалевич.

"За нашим учреждением закреплена функция по инициации таких собраний. В случае, когда управляющие организации не соблюдают наши требования, мы ставим вопрос об их замене", - сказал руководитель "Службы заказчика" Рогалевич.

По данным "Столицы на Онего", в скором времени депутат Рогалевич будет назначен на должность директора предприятия.