Рогатый мигрант из Финляндии бродит по северу Карелии (ФОТО)

Житель Костомукши сфотографировал животное и рассказал о своих наблюдениях.

Накануне был опубликован пост одного из подписчиков группы «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ».

«СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ! Правда, думается, что это совсем не дикий, а домашний зверь (пришел из Финляндии), т. к. людей и машин он совсем не боится!» — сообщил мужчина.

По словам автомобилиста, общаясь с водителями, он узнал, что видят оленя уже второй день. Мужчина призвал водителей к осторожности.

«Жаль, что он сейчас линялый, видно, как страдает от кровососущих, но все равно наблюдать за ним интересно! Да и питается с обочины он спокойно, видно, что с удовольствием. Постарался увести его на второстепенную дорогу в лес, но думаю, что вернется на главную, на ветерок», — написал автор.