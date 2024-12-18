Рогатый житель Тибета вышел из леса по соседству с Карелией

Удивительная встреча застала врасплох автомобилистов в Ленинградской области.

Фото удивительной встречи были опубликованы в группе «Выборг ВКонтакте». Из леса навстречу автомобилистам вышел як.

Дикий бык, обычный обитатель Тибетского нагорья, судя по видео, удивил своим появлением проезжавших автомобилистов.

Как рассказал один из комментаторов, вероятнее всего, як ушел с фермы в Приозерском районе Ленинградской области. Один из фермеров развел экзотических животных, но одной паре удалось вырваться и убежать на волю.