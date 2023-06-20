Ройне Изюмов предложил вернуть прямые выборы главы Петрозаводска

Председатель Совета Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Республике Карелия, депутат Законодательного Собрания Ройне Изюмов выступил за восстановление прямых выборов главы города Петрозаводска.

Напомним, что 18 июня мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о решении оставить свой пост и отправиться в зону проведения спецоперации. Нового главу Петрозаводска должна назначить конкурсная комиссия.

Ройне Изюмов считает, что жители города лишены возможности активно влиять на формирование городского руководства и определение пути развития Петрозаводска. Он отметил, что назначение главы без участия населения подрывает прозрачность процесса выбора и занижает уровень эффективности управления городом.

"Моя позиция на этот счет проста и ясна: необходимо выбирать, а не назначать главу города. Будущий глава Петрозаводска должен быть избран большинством жителей через прямые и справедливые выборы, а не назначен узким кругом чиновников. Несколько лет назад мы были лишены этой прекрасной возможности – возможности влиять на формирование городского руководства, определять путь развития города", – написал политик.

Ройне Изюмов выразил уверенность в том, что прямые выборы стимулируют конкуренцию, позволяя жителям выбирать наиболее компетентного кандидата, способного защищать интересы и потребности горожан. Он подчеркнул, что такой шаг поможет укрепить доверие между властью и народом, что является ключевым фактором для успешного развития и процветания города.