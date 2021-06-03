Рок-фестиваль пройдет в Приладожье Карелии в конце июня

В Сортавале состоится фестиваль Riders Open Festival, на котором выступят группы из Санкт-Петербурга.

В парке Ваккосалми 26-27 июня пройдет рок-фестиваль. Как пишут организаторы мероприятия, Riders Open Festival – это фестиваль с атмосферой драйва, морем музыки и ярких впечатлений. Он соберет разные группы из Северной столицы.

В программе - рок, фолк, металл и проезд мотоколонны. Ожидается, что байкеры приедут из Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Начнется фестиваль 26 июня в 12.00, закончится 27 июня в 18.00.

Подробности можно узнать здесь.