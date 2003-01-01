Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

Любителей рок-музыки из Карелии приглашают насладиться живыми выступлениями известных коллективов.
6 декабря в 19:00 в петрозаводском клубе «Качума» на Робототехническом переулке состоится масштабный рок-фестиваль «На внешке» (16+), сообщили в группе события.
Перед жителями Карелии выступит местная группа «Свои Имена», а также гости из Санкт-Петербурга «Жить», «Огнелёт» и «Последний Пионер».
— Наши задачи: эстетическое и культурное воспитание поколения, презентация широкому кругу слушателей многообразия музыкальных жанров и форм вокального искусства, популяризация творчества современных композиторов, работающих в жанре песни, а также обмен творческими идеями и установление контактов между участниками, — отметили организаторы.
Билеты на мероприятие можно приобрести уже сейчас по ссылке.
Ранее стало известно, что в Карелии планируют учредить песенно-поэтический фестиваль, посвящённый литератору Роберту Рождественскому.