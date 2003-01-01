Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Билеты на мероприятие можно приобрести уже сейчас по ссылке .

— Наши задачи: эстетическое и культурное воспитание поколения, презентация широкому кругу слушателей многообразия музыкальных жанров и форм вокального искусства, популяризация творчества современных композиторов, работающих в жанре песни, а также обмен творческими идеями и установление контактов между участниками, — отметили организаторы.

Перед жителями Карелии выступит местная группа «Свои Имена», а также гости из Санкт-Петербурга «Жить», «Огнелёт» и «Последний Пионер».

6 декабря в 19:00 в петрозаводском клубе «Качума» на Робототехническом переулке состоится масштабный рок-фестиваль «На внешке» (16+), сообщили в группе события.

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»

Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли

