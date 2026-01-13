Ролик жительницы Костомукши набрал более 9 миллионов просмотров в сети

Блогер из Костомукши проснулась знаменитой после того, как выложила очередной ролик в сети.

Галина Снежурова активно ведет соцсети, выкладывает фотографии и видео о жизни, природе, путешествиях, делится мыслями, фотографиями и видеороликами, которые создает сама. Очередной сюжет она выложила в запрещенной сети Instagram* 4 января и, действительно, прославилась.

— Хочу поделиться с вами своими новостями. ВК я веду давно, у меня довольно тёплая аудитория и большое вам спасибо за это. Сил я сюда, порой, прилагала немерено. Но новогоднее чудо со мной произошло 4 января этого года. Я выложила чуднОе и немного нелепое видео на чистом импульсе и оно залетело на много миллионов просмотров. В каждой семье есть моменты, которые «неидеальные». Я шутканула на эту тему и ролик полетел во Вселенную. Теперь о «неидеальности» знают все, — написала Галина на своей странице в ВК.

Ролик набрал более 9 миллионов просмотров, собрал более 15 тысяч комментариев, включая комментарий эксперта моды и телеведущей Эвелины Хромченко. А число подписчиков за двое суток выросло до 68 тысяч человек.

Этот год, сообщила Галина, она хочет посвятить своей трансформации. «Мои дорогие ВКашные подписчики, знаете, что я много раз это делала и сливалась. Можем делать ставки, сольюсь ли в этот раз под таким присмотром», — пошутила Галина.

*Meta и принадлежащие ей соцсеть Instagram признана в России экстремистской и запрещена.