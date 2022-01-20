Роман Голубев: Мнение общественности при развитии Кургана в Петрозаводске будет учтено

Строительство Кластера для развития зимних видов спорта обсудили в РСК «Курган», в ходе встречи министр образования и спорта в Карелии Роман Голубев пообещал учесть мнение горожан.

В минувший четверг, 20 января, в Республиканском спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам строительства кластера для развития зимних видов спорта. Она была сформирована при Министерстве образования и спорта Карелии по инициативе представителей общественности Петрозаводска.

В связи с повышенным интересом со стороны жителей Петрозаводска к вопросу строительства крупных спортивных объектов в районе Кургана и ограничениями по противодействию коронавирусной инфекции, была организована онлайн-трансляция в социальной сети в ВКонтакте.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев подробно рассказал о работе над проектом и о ближайших планах по его реализации.

Крупный социальный объект в центре карельской столицы предназначен как для занятий спортом и физкультурой, спортивной подготовки, так и для проведения соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней по зимним видам спорта. Предполагается несколько этапов строительства. Появление спортивной инфраструктуры даст толчок к развитию зимних видов спорта, которые являются базовыми в Карелии, а также новые возможности спортсменам и любителям для совершенствования своего спортивного мастерства.

На встрече принято решение, что проект будет доработан Центром спортивной подготовки и специалистами с учетом мнения общественности. При ЦСП появится постоянно действующий Общественный совет по развитию РСК «Курган».

Роман Голубев подчеркнул, что территория спортивного объекта не затронет Зеленую тропу, также все усилия будут приложены, чтобы максимально сохранить лес.

«Территория Кургана, как и прежде, остается открытой для всех жителей и гостей города, за исключением периода проведения официальных соревнований. Финансирование позволит улучшить трассы, создать новые еще более комфортные условия для занятий спортом и физкультурой наших детей. Курган - уникальный объект, и наша задача развивать его, учитывая в первую очередь мнение и потребности жителей республики», - подчеркнул министр.

В ходе встречи, длившейся без малого три часа, выступали, как противники проекта, так и спортсмены, и жители города, неравнодушные к будущему «Кургана».

«Я много лет проработала на Кургане, возглавляла Федерацию лыжных гонок. Я помню, когда здесь было старое деревянное здание. Курган меняется, по-другому просто невозможно. И спорт развивается, и нашей федерации нужно развиваться, нам нужны новые профилированные трассы. Я не выступаю за то, чтобы построить заборы или вырубить лес, нам всем нужно объединиться и создать условия для всех – и лыжникам, и биатлонистам, и любителям лыжных прогулок и активного отдыха», - сказала член исполкома Федерации лыжных гонок Карелии, судья соревнований Марина Логвинец.

Другой участник встречи петрозаводчанин Александр Драчев рассказал: «Я вырос здесь, занимался лыжным спортом и биатлоном с 5 класса, даже сюда добирался на тренировку по 45 минут и потом домой мокрый и холодный. Я против переноса места строительства объектов в Новое Лососинное или другое отдаленное от центра города места. Зачем искусственно создавать трудности нашим детям и родителям? Никто не собирается спилить весь лес. Чтобы у наших спортсменов были результаты, нам нужны качественные трассы и условия».

Также свое мнение высказал и глава города Владимир Любарский: «Сейчас нельзя оперировать лозунгами и домыслами. Я надеюсь, что рабочая группа будет предметной и по существу. Мы рассматривали другие варианты размещения кластера, однако давайте будем откровенными, они нереальны по многим причинам – в том числе и за счет значительного удорожания проекта. У нас есть только миллиард рублей, поэтому нужно грамотно им распорядиться, чтобы минимизировать ущерб экологии, а также решить интересы спортсменов, семейного отдыха, лыжников-любителей, детей и других заинтересованных групп».

В ходе встречи члены рабочей группы и представители органов власти договорились продолжить работу над таким стратегически важным и крупным для республики проектом. Следующее заседание пройдет не позднее 4 февраля 2022 года.