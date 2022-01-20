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Мэр Петрозаводска: «Альтернатив Кургану для размещения зимнего кластера в городе сегодня нет» 46
20.01.2022 13:30
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Роман Голубев: Мнение общественности при развитии Кургана в Петрозаводске будет учтено

Новости. Общество
10:17, 21 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Строительство Кластера для развития зимних видов спорта обсудили в РСК «Курган», в ходе встречи министр образования и спорта в Карелии Роман Голубев пообещал учесть мнение горожан.

В минувший четверг, 20 января, в Республиканском спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам строительства кластера для развития зимних видов спорта. Она была сформирована при Министерстве образования и спорта Карелии по инициативе представителей общественности Петрозаводска.

В связи с повышенным интересом со стороны жителей Петрозаводска к вопросу строительства крупных спортивных объектов в районе Кургана и ограничениями по противодействию коронавирусной инфекции, была организована онлайн-трансляция в социальной сети в ВКонтакте.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев подробно рассказал о работе над проектом и о ближайших планах по его реализации.

Крупный социальный объект в центре карельской столицы предназначен как для занятий спортом и физкультурой, спортивной подготовки, так и для проведения соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней по зимним видам спорта. Предполагается несколько этапов строительства. Появление спортивной инфраструктуры даст толчок к развитию зимних видов спорта, которые являются базовыми в Карелии, а также новые возможности спортсменам и любителям для совершенствования своего спортивного мастерства.

На встрече принято решение, что проект будет доработан Центром спортивной подготовки и специалистами с учетом мнения общественности. При ЦСП появится постоянно действующий Общественный совет по развитию РСК «Курган».

Роман Голубев подчеркнул, что территория спортивного объекта не затронет Зеленую тропу, также все усилия будут приложены, чтобы максимально сохранить лес.

«Территория Кургана, как и прежде, остается открытой для всех жителей и гостей города, за исключением периода проведения официальных соревнований. Финансирование позволит улучшить трассы, создать новые еще более комфортные условия для занятий спортом и физкультурой наших детей. Курган - уникальный объект, и наша задача развивать его, учитывая в первую очередь мнение и потребности жителей республики», - подчеркнул министр.

В ходе встречи, длившейся без малого три часа, выступали, как противники проекта, так и спортсмены, и жители города, неравнодушные к будущему «Кургана».

«Я много лет проработала на Кургане,  возглавляла Федерацию лыжных гонок. Я помню, когда здесь было старое деревянное здание. Курган меняется, по-другому просто невозможно. И спорт развивается, и нашей федерации нужно развиваться, нам нужны новые профилированные трассы. Я не выступаю за то, чтобы построить заборы или вырубить лес, нам всем нужно объединиться и  создать условия для всех – и лыжникам, и биатлонистам, и любителям лыжных прогулок и активного отдыха»,  - сказала член исполкома Федерации лыжных гонок Карелии, судья соревнований Марина Логвинец.

Другой участник встречи петрозаводчанин Александр Драчев рассказал: «Я вырос здесь, занимался лыжным спортом и биатлоном с 5 класса, даже сюда добирался на тренировку по 45 минут и потом домой мокрый и холодный. Я против переноса места строительства объектов в Новое Лососинное или другое отдаленное от центра города места. Зачем искусственно создавать трудности нашим детям и родителям? Никто не собирается спилить весь лес. Чтобы у наших спортсменов были результаты,  нам нужны качественные трассы и условия».

Также свое мнение высказал и глава города Владимир Любарский: «Сейчас нельзя оперировать лозунгами и домыслами. Я надеюсь, что рабочая группа будет предметной и по существу. Мы рассматривали другие варианты размещения кластера, однако давайте будем откровенными, они нереальны по многим причинам – в том числе и за счет значительного удорожания проекта. У нас есть только миллиард рублей, поэтому нужно грамотно им распорядиться, чтобы минимизировать ущерб экологии, а также решить интересы спортсменов, семейного отдыха,  лыжников-любителей, детей и других заинтересованных групп».

В ходе встречи члены рабочей группы и представители органов власти договорились продолжить работу над таким стратегически важным и крупным для республики проектом. Следующее заседание пройдет не позднее 4 февраля 2022 года.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-21 13:08:06
Ну "примут к сведению". И чего?!
Экспeрд
2022-01-21 12:53:08
После весьма объективной статьи о главарях олонецкого молокозавода либеральная тусовка визжит здесь каждый день по любому поводу, лишь бы против власти. Совпадение ? Не думаю
Мотя
2022-01-21 13:08:03
Экспeрд, без гранов из Великобритании тут явно не обходится , правильно аналитики писали :) :) :)
Мотя
2022-01-21 13:06:35
:) Экспeрд, YES уделал всех и население , в первую очередь :)
Беня
2022-01-21 12:51:17
Курган это ловушка. Он окружен городом, если дальше приспичить развиваться, то все - кирдык. :)
Поэтому эту порядню с лыжеромом и стрельбищем ЗА ГОРОД. И потом карастерись хоть закластерись до посинения.
К югу от ПТЗ Олонецкая возвышенность, Новое лососинное на ней, дорогу как раз туда сделали - валите нафиг туда, там раздолье :)
David.
2022-01-21 13:12:57
Беня, +100
Фофанов СА
2022-01-21 12:34:07
Вся эта возня вокруг Кургана, чтобы впихнуть туда стрельбище говорит лишь о непрофессионализме лиц которые это планируют и дают на это технические задания. Впихнуть у этих "профессионалов" если захотеть, можно что угодно и куда угодно.
Они в этом не понимают ни чего! Да им и всё равно. Им самим это не нужно.
Если грамотно строить биатлонный стадион - нужно чтобы было место для стройки в избытке, а не втискивать в ограниченное пространство. Место для трас , для зрителей, для парковки, для разминки и т.п.
Люди занимают не свои места!
Ванёк
2022-01-21 12:52:56
Фофанов СА, жуткие люди пришли в Карелию из 90 х годов .
Житель Карелии
2022-01-21 12:30:57
Любарский, это вы были "эмоциональны и неубедительны" . Когда снег с дорог Петрозаводска уберёте???? Вы с этим делом не можете справиться! А теперь и ручонки свои к Кургану тянете. Я то наивный думал, что вот пришел нормальный руководитель.... А оказалось, что очередной временщик. В бетонные коробки нас и наших детей загнать хочет. Не получится!
Ванёк
2022-01-21 12:49:34
Житель Карелии, прохвост ???
Фофанов СА
2022-01-21 12:12:37
Они уже однажды освоили эффективно деньги и построили стрельбище на Кургане, оказалось" НЕ ТО ЧТО НАДО". Ещё они эффективно потратили деньги на строительство объездной дороги, которая прошла "эффективно" по трем лыжным стадионам "Динамо", Трудовые резервы" и "Спартак " (Сулажгора).
"Очень эффективно2 заботяться о развитии лыжных видов спорта. Не свернули в сторону от стадионов, не запланировали мостов перехода через объздную дорогу в лесной массив в "Трудовых резервах, "Динамо". Теперь нужно оченнь "Эффективно" Курган обустроить - новой по правилам стрельбище, трамплин, ледовый дворец, трасса для горных лыж - место хватит для всего, как сказал Макаров (КСМ) при строительстве 25 этажного дома на Ровио - места всем хватит , по парковкам люди разберуться - как итог по ул. Фролова сейчас не проехать.
Так и "Курган" - залезут сос воим стрельбищем , втиснут, запихают -прикрываясь большими целями развития биатлона у 30 человек. Сами то по фото видно занимаються "диванным" спортом.
Они всё уже решили и дискуссию ведут для того чтобы потом сказать - Общественное мнение учтено!, проект доработан.

Свинство со стороны должностных лиц, протирающих штаны на должностях, а не работающих и не желающих найти решение для переноса строики в другое место - Сулажгору и т.п.
То что они планируют на Кургане - это не работа на будущее города, это освоение данных денег. Позор!
David.
2022-01-21 12:55:16
Фофанов СА, +100
Ванёк
2022-01-21 12:51:47
Фофанов СА, ++++100000 , а могли бы и Сулажгору подтянуть до нормального района .
Беня
2022-01-21 12:41:04
Фофанов СА, плюсую :)
кир
2022-01-21 12:31:31
Фофанов СА, нормальное мнение, всё по делу.
Клещ
2022-01-21 11:34:15
КПП, вышки, заборы, лес вырубить (чтоб видно было часовым), дорогу в асфальт. Кластеру быть - деньги надо осваивать. Все должно развиваться и двигаться вперед. А потом - ну не получилось/денег не хватило/проект кривой/не уложились в срок/смета занижена/менегер не справился и проч. Но это потом)
Рафаэль
2022-01-21 11:07:50
Бабули с Кукковки и Древлянке покажут все иродам куськину мать , все впереди . Дал бог Каоелии и ПТЗ криминальных упраленцев .
David.
2022-01-21 11:07:21
А чё Зорников рядом с голубевым делает? Контролирует, шоб тот чего лишнего не ляпнул?
Leopol'd
2022-01-21 11:36:04
David., так Курган - это же Центр Спортивной Подготовки, Тимур-директор. Т.е. это ему рулить.
Если ничего не поменялось в 2021.
Сергей
2022-01-21 11:13:31
David., в предкушении кормления , другана валерика ему показалось мало .
Негодяй
2022-01-21 11:05:37
А где можно посмотреть кого внесли в список рабочей группы, по какому принципу, кем этот список составлялся? Где распоряжение о создании этой группы и за чьей оно подписью? Спрашиваю сейчас, потому-что потом концов будет не найти.
Сергей
2022-01-21 11:12:15
Негодяй, у бандосов не бывает распоряжений , у них как пахан сказал , так и делают .
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