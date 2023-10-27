Роман Голубев поздравил карельских наставников с профессиональным праздником

Сегодня, 30 октября, отмечается День тренера.

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев в личном профиле 30 октября поздравил тренеров, которые отмечают в этот день профессиональный праздник.

По словам министра, этой даты нет в официальном календаре, но весь спортивный мир сегодня поздравляет своих наставников.



«Работа тренера — это призвание! Суметь зажечь в юных ребятах спортивный огонь и азарт, учить и поддерживать, а главное — верить в своих воспитанников», — отметил Роман Голубев.



«От всего сердца поздравляю всех наших тренеров с праздником! Сегодня все для вас!», — написал министр.