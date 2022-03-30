Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 7 мая

Росавиация до 7 мая продлила временный запрет на полеты в 11 аэропортов южных и центральных регионов России.

Сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 3.45 по московскому времени 7 мая. Об этом информирует сайт ведомства.

«Временно ограниченны полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщения Росавиации.