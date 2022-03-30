Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России

Аэропорты 11 городов в Южной и Центральной России будут закрыты до 1 мая, сообщили в ведомстве.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 3:45 1 мая, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Останутся закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендует перевозчикам совершать перелеты по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты этих городов не принимают пассажиров с момента начала спецоперации на Украине. Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов.

Изначально ограничение на полеты вводили до 2 марта, 23 апреля его продлили в десятый раз. Из-за закрытия воздушного сообщения с этими городами РЖД приняли решение ввести дополнительные поезда. 24 февраля в компании сообщали, что увеличили число мест на поездах из Анапы, Ростова-на-Дону, Адлера, Новороссийска, Краснодара и Белгорода на 3600 мест, 25 февраля должны были назначить дополнительно 5000 мест.

По итогам марта в региональных аэропортах снизился пассажиропоток, об этом РБК сообщили в воздушных гаванях. Например, петербургский Пулково потерял 7% пассажиров, аэропорт Сочи — 21%, Екатеринбурга — 8%, Самары — 7%, Нижнего Новгорода — 17%, Махачкалы — 20%, Иркутска — 1,8%, Мурманска — 3%. Снижение показателей связали в том числе с ограничениями полетов на юг страны и за рубеж. При этом Минеральные Воды стали принимать на 16% больше пассажиров, чем раньше.