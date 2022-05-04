Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России

Режим ограничения на юге и в центральной части России продлили до 19 мая.

Росавиация сообщила об очередном продлении ограничений на полеты на юг и в центральную часть России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.

Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты на территории страны работают штатно.

Ограничения на полеты в южные и центральные регионы действуют с 24 февраля, со дня начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

Накануне стало известно, что авиакомпания S7 отменила рейсы из Москвы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь по 23 июня включительно, а в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк — до конца сентября.

Ранее сообщалось, самолет «Петрозаводск – Москва» авиакомпании «Победа» меняет место посадки.