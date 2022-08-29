Росавиация вновь продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга России

Ограничения на полеты в южные и центральные регионы введены с 24 февраля.

Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Перевозчики по-прежнему пока не могут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

«Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани России работают штатно.

Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.