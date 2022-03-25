Росавиация вновь продлила ограничения на полеты на юг России

Авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров в аэропорты юга и центра России использовать альтернативные маршруты.

Росавиация продлила до 7 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

Так, до 7 апреля 03:45 МСК продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты Белгорода, Анапы, Брянска, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты и Симферополя. Авиакомпаниям России рекомендовано для организации перевозки пассажиров в эти аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя.

Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме, уточняет Росавиация.

Напомним, ограничения на полеты были введены 24 февраля в связи со спецоперацией на Украине.