Росавиация вновь продлила запрет полетов в аэропорты юга России

Ограничения на полеты в 11 аэропортов России действуют уже четыре месяца.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля, пишет РБК со ссылкой на представителя Росавиации.

Запрет полетов действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативы ведомство предлагало использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ввела ограничения на полеты 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов и за время военных действий неоднократно продлевало запрет. Последний раз — до 30 июня.

Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе обещало компенсировать временную остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. После запрета на полеты РЖД ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в поездах.