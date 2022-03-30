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«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяц

Новости. Общество
12:39, 19 Апреля 2022

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Более 78% новых агентов, принятых в «Росгосстрах», уже в первый месяц работы в новой для себя сфере начали оформлять договоры страхования и получать за это комиссионное вознаграждение.

Несмотря не то, что считается: самый быстрый вход в профессию страховщика дает работа по ОСАГО, большинство агентов «Росгосстраха» начинают с более доходного страхования жилья и имущества физических лиц (ИФЛ). В ходе недавно проведенного старейшим страховщиком России опроса 56% агентов рассказали, что их первым договором был полис страхования ИФЛ, и лишь 34% упомянули автострахование.

«Страхование жилья и имущества — исторический вид для нашей компании, с него 100 лет назад начинался советский Госстрах, — говорит руководитель Блока агентских продаж ПАО СК „Росгосстрах“ Юлия Чижман. — В прошлом году агенты и офисные продавцы нашей компании заключали в среднем 4 договора страхования строений в минуту, сборы по ним составили 11,3 млрд рублей — 39% этого сегмента рынка».

По словам Юлии Чижман, работа по страхованию недвижимости и домашнего имущества приносит агенту хороший доход — 58% участников проведенного «Росгосстрахом» опроса заявили, что самое большое комиссионное вознаграждение за все время сотрудничества с компанией было получено ими за имущественное страхование. В Клубе лидеров «Росгосстраха», объединяющем агентов, сборы которых по добровольным видам страхования исчисляются миллионами рублей, уже более 4 тыс. человек. И портфель подавляющего большинства из них также сформирован преимущественно за счет договоров страхования ИФЛ. 

Напомним, что работа агента заключается в реализации полисов страхования здоровья, имущества, гражданской ответственности, а доход напрямую зависит от объема продаж и рентабельности портфеля договоров. «Росгосстрах» является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж. Сегодня агенты компании имеют все технологические возможности для работы в удобном для них формате, могут оформить договор как дистанционно, находясь за десятки километров от клиента, так и при очной встрече со страхователем — даже в общественном транспорте.

Использование искусственного интеллекта при анализе многомиллионной клиентской базы компании помогает точнее определить, кто из клиентов заинтересован, например, в приобретении полиса ДМС, а кто с большой вероятностью согласится на покупку каско. Все это сказывается на росте привлекательности профессии страхового агента и ее доходности.

Впрочем, комиссионные с продаж — не единственный источник дохода страхового агента в «Росгосстрахе». Компания регулярно проводит стимулирующие конкурсы — в частности, в прошлом, юбилейном для страховщика году агенты, наиболее эффективно работавшие с программами классического страхования жилья и домашнего имущества россиян, получили пять сертификатов номиналом в 1 млн рублей и одиннадцать сертификатов в 500 тыс. рублей.

«Также с прошлого года наши агенты могут получать пассивный доход с каждой покупки их клиентов, зарегистрированных на партнерской цифровой платформе „Мой_Сервис“, — рассказал руководитель Департамента по развитию продаж в агентской сети ПАО СК „Росгосстрах“ Михаил Белянин. — Платформа объединяет несколько сервисных вертикалей с различными услугами, которые могут пригодится владельцам автомобилей, недвижимости и тем, кто нуждается в решении вопросов со здоровьем».

Недавний опрос агентов «Росгосстраха» показал, что они высоко ценят сотрудничество с одним из лидеров российского страхового рынка и удовлетворены условиями взаимовыгодного сотрудничества. 47% участников опроса рассказали, что сотрудничают с «Росгосстрахом» уже более 10 лет.

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