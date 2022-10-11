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«Росгосстрах» в Петрозаводске встречает клиентов по новому адресу

Новости. Общество
10:02, 28 Октября 2022
фото: ПАО СК «Росгосстрах»

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Дирекция филиала «Росгосстраха» в Республике Карелия переехала в новый офис.

Теперь старейший страховщик России ждет своих действующих и потенциальных клиентов в Петрозаводске по новому адресу, в доме № 16 по улиуце Федосовой.

«Новый офис расположен в современном здании в историческом центре города на набережной Онежского озера, — рассказывает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Карелия Наталья Корнева. — В помещении предусмотрена комфортабельная зона для наших клиентов с соблюдением всех мер безопасности, есть специальная комната для переговоров. Организованы удобные рабочие места для сотрудников и агентов. Мы по-прежнему предлагаем нашим землякам полный комплекс страховых услуг, включая защиту имущества и здоровья».

Примечательно, что новый офис находится недалеко от прежнего, поэтому и клиентам страховой компании, и ее агентам не придется сильно менять привычный маршрут. Рядом с офисным зданием есть хорошая и функциональная парковка.

Сегодня коллектив «Росгосстраха» в Петрозаводске — это 126 человек, 99 из которых — страховые агенты. У многих большой стаж работы в компании, четверо — ветераны, проработавшие в компании более 40 лет. Есть даже свои династии страховщиков. Все карельские госстраховцы — опытные финансовые консультанты, готовы помочь своим землякам по любым страховым вопросам, дать добрый совет при выборе страховых программ и, конечно же, поддержать в трудную минуту.

Филиал «Росгосстраха» в Карелии входит в число лидеров регионального страхового рынка и сегодня занимает на рынке республики лидирующие позиции в самых народных видах страхования: ОСАГО и страхование жилья и домашнего имущества. По ОСАГО застрахован каждый пятый автомобилист Карелии, более чем 24 тысячи домов и квартир в республике находится под защитой «Росгосстраха».

«У нас есть предложения и для представителей бизнеса, заинтересованных как в страховой защите своих предприятий, недвижимости и товаров, так и в пополнении своего соцпакета программами добровольного медицинского страхования для сотрудников, — рассказала Наталья Корнева. — Наши опытные менеджеры готовы подобрать программы страхования для предприятий различных форм собственности, оказывать им консультационные услуги на всех этапах сотрудничества — от заключения договора и его сопросождения до урегулирования убытков».

В Республике Карелия действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 18 агентств и страховых отделов, а также Центр урегулирования убытков в городе Петрозаводск.

«Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.

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