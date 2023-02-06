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«Росгосстрах»в Карелии выплатил более 1,15 млн рублей своему клиенту за сгоревший дом

Новости. Общество
11:15, 08 Февраля 2023
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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Филиал «Росгосстраха» в Карелии выплатил после пожара в доме своему клиенту из Олонецкого района страховку в размере 1,15 млн рублей.

Возгорание в помещении произошло в 8 утра. По словам очевидцев, пожар начался с пристройки к дому и быстро распространился на все здание. Пожарный расчет приехал за 10 минут, но к этому времени дом полыхал вовсю — на его тушение огнеборцам потребовалось около часа. Как впоследствии установили эксперты, причиной пожара стало замыкание электропроводки в пристройке к дому.

Дом был застрахован в «Росгосстрахе». Случай был признан страховым, компания выплатила своему клиенту страховой возмещение.

«Мы рады, что смогли помочь нашему клиенту в трудной для него ситуации — ведь именно с этой целью он застраховал свое имущество в нашей компании, — рассказывает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Карелия Наталья Корнева. — Получив страховую выплату, наш клиент от души поблагодарил всех — и сотрудников агентского центра «Олонецкий» и своего страхового агента, которая 2,5 года назад впервые убедила его застраховать дом, и с тех пор он ежегодно пролонгирует договор. Единственное, о чем сокрушается владелец дома, так это о том, что застраховал его на относительно небольшую сумму — а именно от нее зависит размер страховой выплаты».

Как рассказала Наталья Корнева, в прошлом году филиал «Росгосстраха» в Карелии урегулировал около 150 страховых случаев, связанных с домами и квартирами жителей республики. За страховыми выплатами чаще обращались владельцы квартир: основная причина — это залив помещения. В то же время более крупные выплаты были за дома, так как среди распространённых страховых случаев в частном домостроении — пожары, на них пришлось порядка 30% обращений. Более 40% поступивших в филиал заявлений были связаны с ущербом из-за непогоды (как правило, сильный ветер).

В целом же в прошлом году в каждый рабочий день «Росгосстрах» возмещал клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. В общем количестве обращений по страховым случаям доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир. А сумма страховых выплат домовладельцам в девять раз больше, чем владельцам жилья в многоквартирных домах.

«В прошлом году сотрудники нашего филиала застраховали более 27 тыс. строений и квартир жителей республики, рост страховых сборов составил порядка 107%, — говорит Наталья Корнева. — «Росгосстрах» — безоговорочный лидер в Карелии в сегменте страхования имущественных рисков граждан. Во многом это происходит благодаря страховым агентам компании, которые, стараясь донести информацию о способах защиты финансового благополучия, общаются с каждым собственником жилья, по сути становясь для них настоящими финансовыми консультантами. Страховая выплата за сгоревший дом в Олонецком районе —это далеко не единственный случай, когда, получив деньги, владелец жилья благодарит страховых агентов — за то, что вовремя посоветовали застраховать дом».

Наталья Корнева напомнила, что страхование имущества физических лиц «Росгосстрах» считает своим историческим видом — более века назад советский Госстрах начинался именно с огневого страхования крестьянских домов. И то, что в целом ряде регионов страны сохранилась и развивается культура страхования недвижимости, а россияне получают надежную финансовую защиту своего жилья, во многом заслуга именно «Росгосстраха» — в первую очередь, его страховых агентов.

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ИНН 7707067683
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