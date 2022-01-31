Росгвардеец из Петрозаводска победил на местном конкурсе талантов

В Карелии росгвардейцы выбрали лучшего исполнителя регионального этапа творческого конкурса «Солдаты антитеррора».

В Управлении Росгвардии по Республике Карелия состоялся первый региональный этап всероссийского смотр-конкурса художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора». Об этом сообщает Росгвардия.

С учетом эпидемиологической ситуации участники конкурса продемонстрировали свои таланты на видеозаписях в номинациях: сольное пение, инструментальная музыка, авторская песня, вокально-инструментальные ансамбли и хореография.

По результатам оценок жюри, в состав которого вошли офицеры ведомства, был выбран лучший исполнитель. Им стал сотрудник Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сержант полиции Виталий Киреев. Он будет представлять территориальное управление Росгвардии на втором этапе конкурса.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы помешали юным жителям Карелии «обчистить» магазины.