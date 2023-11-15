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Росгвардейцы доставили разбушевавшуюся в баре жительницу Костомукши в отдел полиции

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11:53, 16 Ноября 2023
фото: © pikisuperstar / Freepik

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивную посетительницу питейного заведения.

В Костомукше сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивную посетительницу бара, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии 16 ноября.

Ночью сотрудники бара в Костомукше воспользовались тревожно-вызывной сигнализацией. Наряд Росгвардии отправился на место вызова и обнаружил, что неизвестная нарушала общественный порядок: выражалась нецензурной бранью, приставала к посетителям и мешала работе персонала, на просьбы не реагировала.

При виде сотрудников вневедомственной охраны женщина начала вести себя еще агрессивнее, чем могла причинить себе вред. Ее задержали и доставили в отделение полиции.  Нарушительницей оказалась 36-летняя местная жительница, отметили в источнике.

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