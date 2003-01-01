Росгвардейцы изъяли 9 единиц оружия за неделю в Карелии

Составлено 4 протокола об административных правонарушениях.
За минувшую неделю сотрудники Росгвардии и МВД Карелии проверили 104 владельцев оружия. В результате составлено 4 протокола об административных правонарушениях, изъято 9 единиц оружия и 32 патрона. Жители республики добровольно сдали 11 единиц оружия и 89 патронов.
В Росгвардии напомнили, что оружие необходимо хранить в сейфах или металлических шкафах, исключая доступ посторонних, в том числе детей. Владельцы несут личную ответственность за соблюдение правил хранения.