Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии 3 единицы оружия, еще 2 штуки сдали добровольно

Сотрудники Росгвардии и полиции за неделю провели в Карелии 205 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые хранятся у населения.

Об этом сообщили в карельском управлении Росгвардии.

В результате проверок жители Карелии добровольно сдали 2 единицы оружия, еще 3 штуки было изъято за нарушения при обращении с оружием.

Росгвардейцы составили 13 протоколов об административных правонарушениях.