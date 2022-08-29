Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии 3 единицы оружия, еще 2 штуки сдали добровольно

Сотрудники Росгвардии и полиции за неделю провели в Карелии 205 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые хранятся у населения.
Об этом сообщили в карельском управлении Росгвардии.
В результате проверок жители Карелии добровольно сдали 2 единицы оружия, еще 3 штуки было изъято за нарушения при обращении с оружием.
Росгвардейцы составили 13 протоколов об административных правонарушениях.
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